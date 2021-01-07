وخاطب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أعضاء الكونغرس بمجرد استئناف جلساته قائلا: "إلى أولئك الذين خربوا الكابيتول اليوم. لم تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا".

وأضاف بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونغرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى"العودة إلى العمل".

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "لقد عدنا إلى مناصبنا وسوف نؤدي واجبنا بموجب الدستور".

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيستأنف الليلة عمله للمصادقة على نتائج الانتخابات بمجرد إخلاء الشرطة المتظاهرين.

وقالت بيلوسي في بيان "لقد شهدنا اعتداءً على ديمقراطيتنا لكنّ هذا الأمر لا ينبغي أن يصرف انتباهنا عن مسؤوليتنا في المصادقة على انتخاب جو بايدن".

وأضافت "لقد قرّرنا المضي قدماً هذه الليلة في مبنى الكابيتول" حالما يتمّ إعلانه آمناً.

وتابعت: "سنرى المعارضين لنتائج الانتخابات ما إذا كان سيغيرون رأيهم أم لا بعد هذه الأحداث".

وكان عددا من النواب قد أصروا على الاستمرار في المصادقة على نتائج الانتخابات هذه الليلة بعد تأمين مبنى الكونغرس.

وقال السيناتور جو مانشين إنه يأمل أن يتمكن الكونغرس من المصادقة على النتائج هذه الليلة، مضيفا "سنبقى مهما كلف الأمر. هؤلاء السفاحون لا يرهبوننا".

وأكد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر أن أعمال المصادقة على النتائج سستأنف الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

تنديد جمهوري

من جانبهم، ندد أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بأعمال العنف التي وقعت داخل الكونغرس، واعتبروا إياها هجوما على أميركا وقيمها.

وقال وزير الدفاع الأميركي الأسبق جيمس ماتيس: "الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول، محاولة لإخضاع الديمقراطية الأميركية من خلال حكم الغوغاء الذين تم تحريضهم من قبل ترامب".

مبنى الكونغرس "آمنا"

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أميركيون أن مبنى الكونغرس أصبح آمنا الآن بعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول احتجاجا على جلسة إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال مسؤول في مبنى الكونغرس بول إيرفينغ لأعضاء مجلس النواب إن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب اقتحام مثيري الشغب للمبنى.