ويأتي ذلك بعد إعلان "تويتر" أنه سيتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس، الأربعاء.

وذكر تويتر في بيان: "نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف".

وأضاف "هذا يعني أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها".

حظر تجول

وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول يشمل كامل المدينة، حيث بدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23:00 توقيت غرينيتش)، ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

اقتحام الكونغرس

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

وجاءت الاشتباكات بعد قليل من مخاطبة ترامب لآلاف من أنصاره، مرددا مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، وسط حشد قرب البيت الأبيض، الأربعاء، قبل تصويت الكونغرس.

وقال ترامب لأنصاره الذين اصطفوا قبل شروق الشمس لسماع كلمة الرئيس: "لن ندعهم يسكتوا أصواتكم".