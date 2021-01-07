وأضافت "سنرى المعارضين لنتائج الانتخابات ما إذا كان سيغيرون رأيهم أم لا بعد هذه الأحداث".

وكان عددا من النواب قد أصروا على الاستمرار في المصادقة على نتائج الانتخابات هذه الليلة بعد تأمين مبنى الكونغرس.

وقال السيناتور جو مانشين إنه يأمل أن يتمكن الكونغرس من المصادقة على النتائج هذه الليلة، مضيفا "سنبقى مهما كلف الأمر. هؤلاء السفاحون لا يرهبوننا".

وأكد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر أن أعمال المصادقة على النتائج سستأنف الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

وفي السياق، أكد مسؤولون أميركيون أن مبنى الكونغرس أصبح آمنا الآن بعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول احتجاجا على جلسة إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال مسؤول في مبنى الكونغرس بول إيرفينغ لأعضاء مجلس النواب إن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب اقتحام مثيري الشغب للمبنى.

حالة تأهب في واشنطن

من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريس ميلر، الأربعاء، إن الحرس الوطني في العاصمة الأميركية بالكامل في حالة تأهب وإنه مستعد تماما لتقديم دعم إضافي إذا طلبت السلطات المحلية.

وذكر ميلر: "قمنا بوضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي".

حظر تجول

وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول يشمل كامل المدينة، حيث بدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23:00 توقيت غرينيتش)، ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

اقتحام الكونغرس

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

وجاءت الاشتباكات بعد قليل من مخاطبة ترامب لآلاف من أنصاره، مرددا مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، وسط حشد قرب البيت الأبيض، الأربعاء، قبل تصويت الكونغرس.

وقال ترامب لأنصاره الذين اصطفوا قبل شروق الشمس لسماع كلمة الرئيس: "لن ندعهم يسكتوا أصواتكم".