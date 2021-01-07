وقال ترامب، في فيديو مصور نشره حسابه على تويتر: "عليكم العودة إلى المنازل، نريد السلام، يجب أن يحل النظام، علينا احترام عناصر إنقاذ القانون الرائعين".

وتابع: "لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة، لم يحدث هذا من قبل".

وعاد ليقول: "علينا الحصول على السلام.. اذهبوا إلى بيتوكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون.. شاهدتم ما حدث وأشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم".

وتأتي كلمة ترامب في وقت تشهد فيه العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

وطالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، دونالد ترامب بالظهور في التلفزيون والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وذكر، في كلمة متلفزة: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور ويطالب بوقف هذه الاحتجاجات".

وأوضح "العالم يشهد ما يحدث الآن.. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!"

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد طلبا من ترامب في رسالة عاجلة مشتركة، دعوة أنصاره لمغادرة الكونغرس فورا.

نداء بيلوسي وشومر، جاء في وقت ناشد عدد كبير من أعضاء الكونغرس، ترامب، للتحدث بقوة أكبر ضد مثيري الشغب داخل مبنى الكابيتول، وفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض.

وحث عدد من مسؤولي البيت الأبيض السابقين، بمن فيهم كبير الموظفين السابق ميك مولفيني، ومديرة الاتصالات السابقة أليسا فرح، الرئيس، على قول المزيد لمقتحمي مبنى الكابيتول.

وطلبت فرح من ترامب "إدانة الأمر الآن، من أجل بلدنا، فأنت الشخص الوحيد الذي يستمعون إليه".

مستشارة البيت الأبيض السابقة، كيليان كونواي، قالت على تويتر مخاطبة المحتجين الذين اقتحموا الكونغرس، "توقفوا"!