وأبلغ شهود عيان صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن مصابا أطلق عليه الرصاص كان يتلقى رعاية طارئة.

وتوقفت سيارة إسعاف نحو الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي عند الركن الجنوبي الشرقي من مبنى الكابيتول لنقل المصابة.

وقال أحد عناصر الشرطة للصحفيين إن "امرأة أصيبت برصاصة في الكتف".

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.