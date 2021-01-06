وقال ميتش ماكونل، خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، إن الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لم تقدم أدلة على وجود تزوير على نطاق واسع.

وأضاف: "الناخبون قرروا وإذا تعدينا على قرارهم سيؤدي ذلك إلى الإضرار بجمهوريتنا إلى الأبد".

ويأتي حديث ماكونل، بعدما اعترض نواب جمهوريون على إقرار الكونغرس فوز بايدن على دونالد ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

وسيناقش كلا المجلسين حاليا الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

وبالتزامن مع الجلسة المشتركة في الكونغرس، غادر أنصار ترامب ميحط البيت الأبيض وتوجهوا إلى الكونغرس في محاولة للتأثير على قرار الناخبين الكبار.

واقتحم أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وصعدوا إلى باحته الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وتمكن المتظاهرون من دخول إحدى الساحات الرئيسية للمبنى، فيما تحاول الشرطة تفريق الحشود حوله.