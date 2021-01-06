واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل المبنى.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

وأضاف: "سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونغرس لتحية السيدات والسادة هناك.. نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم".

ووصل أنصار ترامب إلى الكونغرس في وقت اعترض فيه نواب جمهوريون على إقرار الكونغرس بفوز بايدن على ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

ويناقش في هذه الأثناء داخل الكونغرس كلا المجلسين الاعتراض، قبل التصويت على قبوله أو رفضه.