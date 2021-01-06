وقال بنس خلال الجلسة إن الرئيس ترامب لا يملك سلطة تحديد الأصوات التي سيتم فرزها.

وأصدر بنس خطابا مطولا يشرح أسبابه، ركزت فيه الفقرة الرئيسية على مخالفة ما توقعه ترامب، ورفض عدم احتساب أصوات الانتخابات الأميركية، التي طالب بها الرئيس.

وقال بنس: "إن تقديري المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي."

وكان الرئيس ترامب يحث بنس على رفض المصادقة وإعادة الأصوات إلى الولايات - وهو أمر يقول بنس إنه لا يستطيع فعله.