ووفق ما ذكر موقع "أحوال" التركي، فإن مئات الطلاب تجمعوا يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي للاحتجاج على تعيين الرئيس الجديد لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، وتعرف بـ"جامعة البسفور".

وقال مليح بولو إن تعيينه بموجب مرسوم رئاسي يوم السبت في إحدى الجامعات الرائدة في البلاد "يتوافق مع المعايير العالمية"، مضيفا أن "للطلاب الحرية في الاحتجاج.. لكن مع مرور الوقت ستظهر مدى كفاءة عملنا".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اعتقلت الشرطة التركية عددا من الطلاب، الذين كانوا يحتجون على بولو، إلا أن وزارة الداخلية قالت إن معظم المعتقلين في ساعات الصباح الأولى ليسوا من الطلاب.

ويدعو الطلاب إلى استقالة بولو، قائلين إن تعيينه ينتهك الحرية الأكاديمية للجامعة والقيم الديمقراطية. كما اتهم بعض المحللين والأكاديميين بولو بالسرقة الأدبية في أطروحات الماجستير والدكتوراه.

من جهته، قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي لأردوغان، إنه يقف مع "النضال الشرعي" للطلاب والأكاديميين.

وأضاف، في تغريدة على تويتر الاثنين، أن هناك "حاجة لتخليص البلاد من الحزبية"، محذرا من هجرة الأدمغة.

ويتمتع الرؤساء الأتراك منذ فترة طويلة بسلطة تعيين شخص ما كرئيس للجامعة حتى لو فشل المرشح في الفوز في الانتخابات الداخلية التي تجريها الجامعة المعنية.

وألغى مرسوم رئاسي أصدره أردوغان عقب الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 الحاجة إلى إجراء انتخابات تماما.