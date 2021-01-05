وفيما لم تحدد ريبارتش في ردّ على سؤال لـ "سكاي نيوز عربية" معلومات أدّق في شأن مكان تواجد "نيميتز"، إلا أن دخولها منطقة الأسطول الخامس يعني أنها تبحر الآن في دائرة جغرافية تشمل مليونين وخمسمئة ميل مربع، والتي تمتد من بحريّ العرب والأحمر إلى داخل مضيق هرمز ومياه الخليج العربي.

ويأتي توضيح كوماندر ريباريتش بعد ساعات من صدور توجيهات من البنتاغون بإبقاء الحاملة في الخليج لمواجهة ما أسماه "تهديدات إيرانية جديدة" ضد مصالح أميركية.

وتعتبر "نيميتز" من أكبر القطع الحربية البحرية في العالم، وباستطاعتها استيعاب نحو 90 مقاتلة حربية أميركية.