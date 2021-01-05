وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن المصاب بالسلالة الجديدة كان عائدا من بريطانيا، على ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم تتوفر مزيد من المعلومات حول الإصابة الجديدة.

وكانت بريطانيا قد كشفت في وقت سابق من ديسمبر الجاري عن سلالة جديدة أكثر عدوى بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالسلالة

الحالية من الوباء.

وسارعت العديد من الدول إلى وقف الرحلات مع بريطانيا لمنع وصول كورونا المتحور إلى أراضيها.

ورغم ذلك تفشت هذه السلالة في دول عدة في العالم من بينها الأردن ولبنان واليابان والدنمارك وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وإيران من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من جراء وباء فيرو كورونا، إذ سجل فيها أكثر من مليون و250 ألف إصابة ونحو 55 ألف حالة وفاة، حسب أرقام رسمية، في ظل تقديرات بأن العدد أكبر بكثير.

وكانت إيران من أول الدول التي انتقل إليها الوباء بعد ظهوره في الصين أواخر 2019، وباتت البؤرة الرئيسية التي انتقل منها الوباء إلى الدول المجاورة.

ولقيت إدارة نظام الملالي لأزمة الفيروس انتقادات صارخة حتى من بين أعضاء بارزين في النظام، خاصة لجهة إخفاء حجم الإصابات في بداية تفشي الوباء.