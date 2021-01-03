وسيتم هذا الاعتراض عندما يتم استعراض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونغرس بعد أيام، في خطوة رمزية إلى حد كبير، ليس لديها فرصة تذكر لمنع بايدن من تولي منصبه.

وانضم هؤلاء الأعضاء الجمهوريون إلى السناتور جوش هاولي، الذي كان أول عضو حالي في مجلس الشيوخ يعلن قبل أيام أنه سيعترض على نتيجة الانتخابات.

كما يعتزم عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الاعتراض على النتائج.

وقال كروز والأعضاء الآخرون في مجلس الشيوخ في بيان إنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي تحدث الرئيس دونالد ترامب، دون أدلة، عن تزوير الانتخابات فيها، وإنهم سيدعون إلى إنشاء لجنة على نحو عاجل للتحقيق في مزاعم التزوير.

وانضم إلى كروز في البيان مجموعة ستؤدي اليمين الأحد كأعضاء جدد في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين في 20 يناير.