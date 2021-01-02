ونقل موقع "زمان" التركي عن أوغلو قوله إن الرئيس التركي يبحث مع حلفائه القوميين المتطرفين عن بديل لشرط "50+1" للبقاء في الحكم.

وأوضح أن "الرئيس لديه الآن نية واحدة فقط، وهي التمسك بالسلطة بأي طريقة كانت، مما سيدفعه إلى البحث عن بدائل".

وتابع: "سيدرك أردوغان مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرا لشرط 50+1، أنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل"، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على 50+1 في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان حين يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35 في المئة، سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية.

وقالت استطلاعات رأي إن أردوغان لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لذلك يسعى لإلغاء شرط (50+1) للفوز بالرئاسة.

من أجل ذلك، يطرح التحالف الحاكم بديلا عن هذا الشرط، وهو اعتماد فوز المرشح الحاصل على أكثر نسبة من الأصوات بالجولة الأولى، بانتخابات الرئاسة، وإلغاء الجولة الثانية بموجب تعديلات سيتم إدخالها على قانون الأحزاب.