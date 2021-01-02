واستعرضت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، ملامح التدابير التي ستحكم تنقل الأفراد بين المملكة المتحدة والتكتل الاقتصادي، بالإضافة إلى الإقامة والعمل وغيرها.

وكانت كل من لندن وبروكسل أعلنتا في ديسمبر الماضي الوصول إلى اتفاق يحكم العلاقات بين الطرفين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البريكست" بحلول 31 من الشهر المنصرم.

وينص أحد بنود الاتفاق على أن حرية التنقل بين طرفي الحدود، كما كان في الماضي، انتهى إلى غير رجعة، مما يعني فرض إجراءات جديدة.

وسيكون أي بريطاني يريد البقاء في معظم دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 90 يوما في فترة مدتها 180 يوما مطالب بالحصول على تأشيرة من الدولة التي سيذهب إليها.

ورغم أن الاتفاق تحدث عن بند "التاجر الموثوق" لتسهيل حرية الحركة بين الطرفين، وتقليص البيروقراطية، إلا أن هناك شكوكا بهذا الشأن.

وستكون رحلات المصطافين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي مكلفة أكثر وستخضع لمزيد من الإجراءات الإدارية، وحتى الحيوانات الأليفة ستكون بحاجة إلى شهادات، وستحتاج السيارات إلى مزيد من الأوراق وعلى الركاب امتلاك تأمين.

ومن بعض الأسئلة التي أجابت عليها الصحيفة:

هل احتاج إلى تأشيرة في الزيارات القصيرة مثل السياحة؟

سيكون على المصطافين البريطانيين الحصول على تأشيرة تشبه تلك الموجودة في أميركا المعروفة بـ"ESTA"، لكن في وسع هؤلاء دفع مبلغ من العمل يقدر بـ 6.35 جنيه إسترليني للحصول على إعفاء من التأشيرات.

ويستمر الإعفاء لمدة 3 أعوام أو حتى نهاية صلاحية جواز السفر، وسيجري توفير الإعفاء عبر تقديم طلب على الإنترنت.

والخبر السار حسب الجريدة هو أنه سيكون بوسع البريطانيين الشراء في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب خلال خروجهم من بلاده صوب دول الاتحاد الأوروبي.

هل احتاج إلى جواز سفر جديد؟

يمكن. إذا تبقى على نهاية جواز سفر أقل من 6 أشهر، فلن تتمكن بعد ذلك من دخول دول الاتحاد الأوروبي، لذلك تحقق من التاريخ قبل السفر.

ماذا عن خدمة ختم جوازات السفر في المنافذ الحدودية؟

لن يكون بمقدور البريطانيين الاستفادة من خدمة المسار السريع، وربما يحتاج إلى تقديم أدلة على وجود رحلة العودة مثل التذكرة، وإثبات وجود ما يكفي من الأموال لتغطية نفقات الرحلة.

هل أحتاج إلى تأمين صحي؟

نعم. وربما يكون هذا أكبر تكلفة منعكسة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يحملون البريطانيون حاليا بطاقات التأمين الصحية الأوروبية (EHIC)، وستظل سارية المفعول حتى نهاية صلاحيتها، وبعد ذلك ستصدر الحكومة البريطانية، كما تقول، بطاقة جديدة، تغطي بعض حالات الطوارئ، ولم يعلن متى ستصدر بعد.

هل يمكنني قيادة مركبة في أوروبا؟

نعم. لكنك ستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على البطاقة الخضراء من شركة التأمين الخاصة بك، وهذه عملية طويلة قد تستغرق نحو 6 أسابيع.