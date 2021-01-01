ونشر البيت الأبيض رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترامب أشاد فيها بإنجازات إدارته التي شملت على حد وصفه مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وقال ترامب: "ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه".

ولا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي، جو بايدن، ويسعى بلا طائل لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أنتجت لقاحا للوقاية من فيروس كورونا في وقت قياسي وإنه أصاب في توقعه بطرح اللقاح قبل نهاية العام.

وكان مقررا لترامب في الأصل حضور حفل ليلة رأس السنة في منتجعه مار آلاغو بولاية فلوريدا.

ولم يقدم البيت الأبيض سببا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن، لكنها تتزامن مع معركته مع الكونغرس لاستخدامه حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة الشيكات، التي تُصرف للتحفيز في مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

وتجاهل ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض أسئلة من الصحفيين بشأن إيران وما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير.

ويتوقع أن يقضي بايدن ليلة هادئة في منزله المطل على الشاطئ في ولاية ديلاوير، رغم توقعات بظهوره في العرض الخاص المطول على قناة "آيه.بي.سي" للاحتفال بليلة رأس السنة مساء الخميس.

لطمة قوية لمحاولات ترامب

ووجه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، وهو أكبر الجمهوريين في المجلس، لطمة قوية، الأربعاء، إلى محاولات ترامب لدعم إعانة المتضررين من فيروس كورونا، رافضا تحديد موعد للتصويت السريع على مشروع قانون لرفع مبلغ الإعانة إلى 2000 دولار أميركي بدلا من 600، وذلك ضمن حزمة المعونة التي أقرها الكونغرس في وقت سابق هذا الشهر.

ورفض ماكونيل مجددا، الخميس، التصويت على مشروع قانون منفرد للمساعدات المالية للأميركيين ووصفه بأنه "طريقة سيئة للغاية لمساعدة الأسر التي تحتاج المساعدات حقا".

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد وافق على مشروع القانون، الاثنين.

وقال ماكونيل أيضا إنه لا يوجد شيء مثير للجدل بشأن إقرار ميزانية السياسة الدفاعية التي تصل إلى 740 مليار دولار والتي اعترض عليها ترامب لأنها لا تلغي حمايات قانونية محددة لشركات التكنولوجيا الكبيرة.

وصوت مجلس النواب، الاثنين، بالموافقة بأغلبية تسمح بتجاوز "فيتو" ترامب، ومن المحتمل أن يبطل مجلس الشيوخ "الفيتو" أيضا، السبت.

وفي حال حدوث ذلك سيكون الإجراء هو أول تصويت للنواب بإبطال "فيتو" لترامب منذ توليه السلطة.