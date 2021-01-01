وكشف مصدر مسؤول في البنتاغون، تحدث إلى سكاي نيوز عربية، أن مغادرة حاملة الطائرات نيميتز منطقة الشرق الأوسط جاء في إطار توجيه "رسالة تطمين بعدم اتجاه مسار التصعيد مع إيران إلى مزيد من التوتر".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للبنتاغون "أنه بناء على توجيهات الإدارة الأميركية، ووزير الدفاع بالوكالة كريس ميللير، فإن حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس نيميتز" غادرت منطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط، وهي في طريقها إلى مرفأ قاعدة "نورفولك" البحرية في ولاية فيرجينيا".

وكانت حملة الطائرات "نيميتز"، وفقا للبنتاغون، تقوم بمهمات عسكرية في المنطقة، وآخرها قبالة شواطئ الصومال.

ويبلغ عدد طاقم حاملة الطائرات نيميتز نحو خمسة آلاف بحار، وقد شاركت طوال الأعوام الماضية في مهمات دعم لعمليات دول التحالف ضد تنظيم داعش، فضلا عن مهمات عسكرية أميركية في العراق وأفغانستان.