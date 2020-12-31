وأضاف الموقع نقلا عن أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب علم بتلك المعلومات في السابع عشر من الشهر الجاري من خلال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وأن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعمل على التحقق من تلك المعلومات.

لكن الموقع نقل عن مسؤول آخر قوله إن لدى الولايات المتحدة أدلة على محاولة الصين تمويل هجمات ضد القوات الأميركية عبر تقديم حوافز ومكافئات لجهات غير حكومية لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك الجهات هي حركة طالبان.

وأضاف المسؤول ذاته أن العرض الصيني جاء في أواخر فبراير، عقب توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان.