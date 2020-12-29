وأوضح مركز الرصد الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال سُجل على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

وشعر سكان زغرب بالزلزال على بعد حوالي 50 كيلومترا، حيث هرعوا مذعورين إلى الشوارع، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وإثر الزلزال، أغلقت محطة "كرسكو" النووية في سلوفينيا وقائيا، حيث ذكرت وكالة "أس تي إيه" للأنباء أن الأمر يتعلق "بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية".