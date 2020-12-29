وأعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، عن مقتل منفذ هجوم ناشفيل خلال الانفجار الذي هز المدينة، صباح عيد الميلاد، إذ أدى الحادث إلى تدمير منزله المتنقل، وإلحاق أضرار بالعديد من الشركات.

وطابق خبراء الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" عينات الحمض النووي التي عثروا عليها في موقع الحادث بالحمض النووي لأنتوني كيو وارنر (63 عاما)، الذي فتش رجال الشرطة منزله القريب.

وقال دونالد كوكران، المدعي العام لمنطقة تينيسي الوسطى، في مؤتمر صحفي: "خلصنا إلى أن شخصا يدعى أنتوني وارنر هو المفجر، وكان حاضرا عندما انفجرت القنبلة، ولقي حتفه في الانفجار".

وأشار مسؤولون إلى أنه ما زال من المبكر للغاية مناقشة دوافع المشتبه به في التحقيق.

وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفا في أحد شوارع وسط أكبر مدن ولاية تينيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة، وملاحظتها للمنزل المتنقل، وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وأدى الانفجار إلى إصابة 3 أشخاص في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة، وألحق أضرارا بشركات عدة، منها مركز اتصالات تابع لشركة "إيه تي آند تي"، وأدى إلى انقطاع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون في أنحاء وسط تينيسي وأجزاء من أربع ولايات أخرى.

وفتش المحققون منزل وارنر، السبت، كما زاروا وكالة عقارية في ناشفيل، حيث كان يعمل، متتبعين مئات المعلومات التي حصلوا عليها من مواطنين.

وكان الملياردير الأميركي من أصل لبناني، ماركوس ليمونيس، أعلن السبت، تخصيص مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بأي معلومات مفيدة بشأن القنبلة التي انفجرت في ناشفيل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الملياردير الذي يقدم برنامج تلفزيون الواقع الشهير "بروفيت"، رفع قيمة المكافأة إلى 315 ألف دولار، بعدما كانت في حدود ربع مليون دولار، في وقت سابق.