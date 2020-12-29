المؤسسة الدولية حذرت من أن جائحة كورونا، لن تكون الأخيرة، بل أكدت أن الفيروس يمثل جرس إنذار لجائحات مستقبلية، وطالبت بالاستعداد لقادم "أسوأ".

واعتبر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك راين أن "هذا الوباء شديد الخطورة، لقد أثر على كل ركن من أركان الأرض، لكنه ليس الأسوأ، إنه يمثل دعوة للانتباه، فنحن بحاجة للاستعداد لشيء قد يكون أكثر خطورة في المستقبل".

العاملون في المنظمة أقروا أن الفيروس، وهو في الموجة الثانية والثالثة، يتفشى بسهولة كبيرة، ويفتك بالبشر، لكنهم شددوا على أن معدل وفياته منخفض نسبيا، مقارنة بأمراض جديدة، ولفتوا إلى أن العالم بعيد عن الجاهزية اللازمة، لمكافحة الجائحات المقبلة.

راين قال تحديدا إن "فيروس كورونا شديد العدوى ويقتل الناس، لكن نسب الوفاة الحالية منخفضة بشكل معقول، مقارنة بالأمراض الناشئة الأخرى، ونحن أقل جاهزية للمواجهة المنتظرة".

وكذلك بعث المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإشارات تحذيرية، إذ شدد على أنه ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل، على سبيل المثال التحورات الجديدة لفيروس كورونا، ومساعدة العاملين في الحقل الطبي، "الذين سئموا من مواصلة مكافحة الوباء".

وأضاف أنه وفريق العمل معه يعملون عن كثب مع العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل فهم أفضل لجميع التغييرات التي تطرأ على الفيروس وتأثيرها.

وحث على ضرورة تكثيف تتبع التسلسل الجيني لضمان اكتشاف سلالات جديدة، مع دخول الوباء عامه الثاني. كما شدد على أن المنظمة لن تهدأ حتى تحصل جميع الدول على لقاح جديد.

وقال غيبريسوس: "في الأسابيع الأخيرة، بدأ طرح لقاح آمن وفعال في عدد من البلدان، لكن منظمة الصحة العالمية لن تهدأ حتى يتمكن المحتاجون في كل مكان من الحصول على اللقاحات الجديدة وحمايتهم".

التحذيرات الطبية تدعمها الأرقام المتزايدة لضحايا جائحة "كوفيد-19"، فقد اقترب عدد الوفيات من المليون وثمانمائة ألف، كما تخطت الإصابات الـ80 مليونا.