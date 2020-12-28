ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كان الرجل البالغ من العمر 75 عاما يعاني من أمراض موجودة مسبقا، وكان يعاني من أزمات قلبية في السابق. فيما فتح المدير العام لوزارة الصحة تشيزي ليفي تحقيقا في الحادث.

وتم تطعيم الرجل حوالي الساعة 8:30 صباحا في عيادة في كلاليت، حيث مكث هناك لفترة قصيرة بعدها للتأكد من عدم تعرضه لأعراض جانبية، وعندما شعر بتحسن، تركته العيادة ليذهب لمنزله، وفقا لصحيفة "جيروسلم بوست".

وأشار ليفي إلى أن النتائج الأولية لا تظهر صلة بين وفاة الرجل وتطعيمه.

وأثارت حالة وفاة الرجل السبعيني جدلا في إسرائيل، خاصة مع بدء البلاد بتطعيم المواطنين لمحاربة كورونا.

ووفقا للصحيفة، عندما قدمت شركة فايزر بيانات السلامة الخاصة بها إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أوائل ديسمبر، وجد أن اثنين من المشاركين في التجارب الأولية قد ماتوا بعد تلقي اللقاح.

وكان أحد المتوفين يعاني من نقص المناعة، مما يعني أن الخلايا المناعية للشخص كانت منخفضة.