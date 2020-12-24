وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان، إن موقع "أعداء الشعب"، الذي ظهر بعد الانتخابات الأميركية، ويبدو متوقفا الآن، أظهر "نية إيرانية مبيتة على إثارة الانقسامات والشكوك في الولايات المتحدة وتقويض ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية الأميركية".