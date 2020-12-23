وأعلن بوتن خلال اجتماع مع مشرّعين ومسؤولين حكوميين "بشأن تغيّر القيادة في الولايات المتحدة وأنّ الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك، سيكون كالمعتاد".

وشهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورا إلى أدنى مستوياته افي حقبة ما بعد الحرب الباردة عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا، وكان بايدن يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما.