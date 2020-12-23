وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا الخطأ حدث على الرغم من اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا، المنتشرة بكثافة في لندن.

واعتبر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، ما حدث بالإهمال الفادح والمستهجن من جانب الحكومة الفيدرالية، متهما إياها بعدم التحرك إزاء كورونا المتحور.

وبعدما رأى كومو تهاونا من جانب حكومة واشنطن، بادر هو إلى التحرك على عاتقه، وأقنع ثلاث شركات طيران هي: "الخطوط البريطانية،" و"فيرجين أتلانتيك" و"دلتا" لفرض اختبارات "كوفيد- 19" على المسافرين وجعلها إجبارية.

وبالفعل بدأت الخطوط البريطانية في تنفيذ الأمر، الثلاثاء، فيما ستدخل الشركتان الأخريان الفحص، الخميس.

والولايات المتحدة أكثر دولة متضررة من جراء وباء كورونا مع أكثر من 18 مليون إصابة ونحو 323 ألف وفاة.

وكانت أولى الإصابات بالفيروس في أميركا سجلت في أواخر يناير الماضي، وكانت ناجمة عن مسافرين قدموا من خارج البلاد، ولا سيما الصين.

ومثّلت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لأزمة الوباء موضوعا رئيسيا في الانتخابات الأميركية، وكانت إحدى أسباب فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأغلقت عشرات الدول مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من بريطانيا، بينما تطالب أخرى المسافرين العائدين من هناك بنتائج فحوص سلبية لاختبار "كوفيد-19".

وربما تشكل الثغرة في الحدود الأميركية طريقا أمام فيروس كورونا بنسخته الجديدة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة.