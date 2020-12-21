وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن "عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط"، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.

لكن الوزارة نشرت صورا تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح.

وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر المتوسط بإزاء اليونان وقبرص.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة بأنه يريد فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أن دور تركيا "بنّاء"، متهما اليونان برفض التفاوض.