على الرغم من التحرك بشأن القضايا الرئيسية لمواصلة التجارة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، فقد تفاوض الطرفان على حصص الأسماك وحقوق سفن الصيد دون نجاح كبير، مما أدى إلى تحويل قطاع ذي أهمية مالية قليلة إلى عقبة يمكن أن تقرر نتيجة المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن المفاوضات ستمتد إلى يوم الأحد، وهو ما حدده البرلمان الأوروبي كموعد نهائي لمنح المشرعين وقتًا كافيًا للموافقة على اتفاق بحلول نهاية العام.

قال أحد المسؤولين إن الاتحاد الأوروبي يرفض التنازل عن أكثر من ربع حصص الصيد التي ستخسرها الكتلة الآن بعد استعادة بريطانيا السيطرة الكاملة على مياهها بعد بريكست. كما أن بريطانيا متمسكة بأن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ستكون طويلة بما يكفي لصيادي الاتحاد الأوروبي للتكيف مع القواعد الجديدة، بينما يريد الاتحاد الأوروبي ست سنوات على الأقل.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات لا تزال جارية.

من المتوقع حدوث فوضى على حدود بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2021، عندما تضاف التعريفات الجديدة إلى عوائق أخرى أمام التجارة يفرضها الجانبان. تعثرت المحادثات بشأن قضيتين رئيسيتين خلال الأيام الماضية - وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة وضمانات المنافسة العادلة بين الشركات.