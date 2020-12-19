وظهر نتانياهو أمام وسائل الإعلام محاطا بفريق من الأطباء والممرضين، حيث استفسر عن تفاصيل عملية التطعيم، وبعد ذلك تم تلقيحه.

وبذلك، يكون نتانياهو أول إسرائيلي يحصل على لقاح شركة فايزر ضد كورونا.

والأربعاء الماضي، تلقت إسرائيل شحنتها الأولى من لقاح فيروس كورونا وتوقعت الشركة الموزعة أن يتوافر لها ما يكفي لتطعيم نحو ربع السكان بحلول نهاية العام.

وقالت شركة تيفا للصناعات الدوائية الموزعة للقاح إن إسرائيل ستبدأ في طرحه يوم 20 ديسمبر.

وسجلت إسرائيل أكثر من 370 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 3057 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ344 ألفا.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيدخل الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الحساب الرسمي لنتانياهو على تويتر: "لاحقا لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتانياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة".

وأوضح أن دخول الحجر الصحي يأتي "بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".

وتابع: "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".

ومنذ ظهور الوباء في إسرائيل، خضع نتانياهو مرات عدة لفحوص كورونا، وكانت نتائجها كلها سلبية.