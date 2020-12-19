وأبلغت وزارة الخارجية المشرعين الأسبوع الماضي أنها ستغلق بشكل دائم قنصليتها في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا وستعلق مؤقتًا العمليات في القنصلية في يكاترينبرغ شرقي جبال الأورال.

وتم إرسال الإشعار إلى الكونغرس في 10 ديسمبر، لكنه لم يحظ باهتمام كبير في ذلك الوقت.

ويسبق هذا التوقيت بثلاثة أيام الظهور العلني لأخبار حول اقتحام حاسوبي روسي كبير مشتبه به لأنظمة الكمبيوتر الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف خطيرة بشأن الأمن السيبراني.

وذكر إخطار الوزارة إلى الكونغرس أن الإغلاقات ترجع إلى قيود وضعتها السلطات الروسية في عام 2017 على عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المسموح لهم بالعمل في البلاد.

وجاءت هذه التحركات ردا على تحديات التوظيف المستمرة للبعثة الأميركية في روسيا في أعقاب الحد الأقصى لعدد الأفراد الذي فرضته روسيا عام 2017 على البعثة الأميركية والمأزق الناتج مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية.

بعد عمليات الإغلاق، ستكون المنشأة الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة في روسيا هي السفارة في موسكو.

وأمرت روسيا بإغلاق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ في عام 2018 بعد أن أمرت الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل في إجراءات انتقامية بشأن تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

تم إغلاق القنصلية في فلاديفوستوك مؤقتًا في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، وبدأ الموظفون هناك بالفعل في إزالة المعدات والوثائق الحساسة وغيرها من العناصر.

وتوظف القنصليات في فلاديفوستوك وإيكاترينبرغ ما مجموعه 10 دبلوماسيين أميركيين و33 موظفا محليا، ولم يتم بعد تحديد التوقيت الدقيق لعمليات الإغلاق.

وبحسب الإشعار، سيتم نقل الموظفين الأميركيين إلى السفارة في موسكو، في حين سيتم تسريح الموظفين المحليين.

وقدرت الوزارة أن الإغلاق الدائم لقنصلية فلاديفوستوك سيوفر 3.2 مليون دولار سنويًا.

وستترك الإغلاقات الولايات المتحدة بدون تمثيل دبلوماسي في رقعة شاسعة من روسيا، في كل مكان شرق موسكو، وستشكل إزعاجًا كبيرًا للمسافرين الأميركيين في أقصى شرق روسيا، وكذلك للروس في المنطقة الذين يسعون للحصول على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم التعامل مع جميع الخدمات القنصلية من سفارة موسكو.