وبعد فوز بايدن على ترامب في انتخابات جرت في الثالث من نوفمبر، لم يبدأ الفريق الانتقالي للرئيس الديمقراطي المنتخب في الالتقاء بمسؤولين من إدارة الرئيس الجمهوري الحالي سوى في أواخر الشهر الماضي، لتنسيق تسليم السلطة إذ لم يعترف ترامب بالهزيمة.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق بايدن الانتقالي للصحفيين عبر الهاتف، إن بعض الشخصيات السياسية التي عينها ترامب في وزارة الدفاع توقفت في الآونة الأخيرة عن التعاون معهم، بحسب رويترز.

وتابع قائلا: "لقد شعرنا بالقلق عندما علمنا هذا الأسبوع عن توقف مفاجئ في التعاون الذي كان محدودا من الأصل هناك".

وفي وقت سابق الجمعة، قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر، في بيان، إن بعض الاجتماعات جرى تأجيلها، لكنها لم تلغ أو ترفض، مشيرا إلى أن الوزارة والفريق الانتقالي اتفقا على توقف مؤقت لأسبوعين خلال فترة عطلات عيد الميلاد ونهاية العام.

لكن أبراهام قال إن الطرفين لم يتفقا على مثل هذا الأمر، وأضاف أنه يتوقع من وزارة الدفاع التراجع عن هذا النهج.