وأضاف بومبيو خلال حديثه مع جاويش أوغلو، أن شراء أنقرة منظومة صواريخ إس-400 الروسية، يسمح لموسكو بالوصول إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، الخميس.

وجاءت المحادثة الهاتفية بين بومبيو وجاويش أوغلو في إطار مناقشة فرض الولايات المتحدة للعقوبات في 14 ديسمبر على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400.

ودعا بومبيو تركيا إلى حل مشكلة صفقة صواريخ إس-400 الروسية بطريقة تتماشى مع تاريخ العلاقات الثنائية الممتدة لعقود من التعاون في قطاع الدفاع، وإعادة الالتزام بإجراءت حلف شمال الأطلسي بشراء أسلحة قابلة للتشغيل البيني لدول الحلف.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الهدف من العقوبات هو منع روسيا من الحصول على إيرادات كبيرة وزيادة نفوذها، ولا تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة.