وعارضت الصين سابقا بشدة دعوات لإجراء تحقيق دولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا، وقالت إن مثل تلك الدعوات مناهضة للصين، لكنها في الوقت نفسه، أكدت انفتاحها كانت على إجراء تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية، التي تقود هذه المهمة.

ولم يتضح حتى اللحظة، ما إذا كان محققو منظمة الصحة العالمية سيزورون مدينة ووهان التي تم رصد الفيروس بها أول مرة، ولا تزال المناقشات جارية بشأن جدول الزيارة.

وقال مدير الطوارئ الإقليمية في منطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية باباتوندي أولوكوري في مؤتمر صحفي "تواصل منظمة الصحة الاتصال بالصين، ومناقشة أمر الفريق الدولي، والأماكن التي سيزورها".

وأضاف: "ما نفهمه حاليا أن الصين ترحب بالفريق الدولي وبالزيارة.. من المتوقع حدوث هذا في مطلع يناير، على حد علمنا".

وكان عضو بمنظمة الصحة العالمية، ودبلوماسيون، أبلغوا وكالة "رويترز" أنه من المتوقع توجه البعثة إلى الصين في الأسبوع الأول من يناير، للتحقيق في منشأ الفيروس.

ودعت الولايات المتحدة، التي اتهمت الصين بإخفاء حجم التفشي، إلى تحقيق "يتسم بالشفافية" تقوده منظمة الصحة العالمية، وانتقدت شروطا وضعتها بكين، سمحت لباحثين صينيين بإجراء المرحلة الأولى من البحث التمهيدي.