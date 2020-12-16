وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن بومبيو "خضع لفحص أتت نتيجته سلبية". وأضاف "لقد خالط شخصا مصابا بكوفيد-19" لم يكشف عن هويته احتراما "لخصوصيته". وفقا لفرانس برس.

وبموجب توصيات السلطات الصحية، سيكون بومبيو "في الحجر على أن يراقب وضعه عن كثب فريق طبي من وزارة الخارجية".

وأصيب الكثير من مسؤولي السلطة التنفيذية الأميركية بفيروس كورونا المستجد ولا سيما في البيت الأبيض، حيث شخصت إصابة الرئيس دونالد ترامب وأدخل المستشفى مدة ثلاثة أيام في خضم الحملة الانتخابية.

كما أصيب بالفيروس أفراد عدة من عائلة ترامب وعدد من مستشاريه.

وخفف ترامب مرارا من خطورة الجائحة وهو متحفظ جدا على وضع الكمامة. ويظهر مايك بومبيو واضعا الكمامة في غالبية زياراته للخارج.