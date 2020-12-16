وقالت أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عبر الفيديو "أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول، لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور (...) إنها مهمة ضخمة".

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤولة الأوروبية قولها "دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول الـ27 على أن تبدأ في نفس اليوم".

بضغط من ألمانيا، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، يوم الثلاثاء، أنها ستنظر في 21 ديسمبر، قبل اسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر- بايونتيك.

وبعد النظر عن رأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرابة عيد الميلاد.

وقالت فون دير لايين "بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا" من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين "مجموعة متنوعة" من اللقاحات قيد التطوير.

وأضافت "بنفس الطريقة التي اجتزنا فيها هذا الوباء في ظل الوحدة، دعونا نتعهد معا ونتحد جميعا في القضاء على هذا الفيروس الرهيب".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أشار في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن حملة التلقيح ضد كوفيد19 ستطلق في نفس اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات أوردها قادة كتل برلمانية في الجمعية الوطنية.

وأكدت أوساطه هذه التصريحات موضحة انه لم يتم تحديد موعد لذلك.

واللقاح الذي طورته الأميركية فايزر والألمانية بايونتيك هو الأول الذي تم الترخيص له في بعض الدول الغربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأت حملات التلقيح في الايام الماضية.