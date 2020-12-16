واعترف أيوب الخزاني بأنه استقل قطار تاليس الفائق السرعة بين أمستردام وباريس وأخفى بندقية رشاشة من طراز "ايه كي-47" و 300 طلقة، قائلا إنه كان يرغب في مهاجمة جنود أميركيين.

كما طلب المدعون أحكاما بالسجن تراوح بين ثمانية و30 عاما لثلاثة آخرين يشتبه في مساعدتهم للخزاني والبلجيكي عبد الحميد أبا عود الذي قال الخزاني إنه خطط للعملية.

ويُعتقد أن أبا عود كان أحد المخططين للعديد من الهجمات في أوروبا، بينها هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس ومحيطها.

وقُتل أبا عود بعد أيام، عندما حاصرته الشرطة الفرنسية في إحدى ضواحي باريس.

وأبلغ الخزاني المحكمة في وقت سابق انه ذهب إلى المرحاض للإعداد للهجوم لكنه كان في حالة سيئة.

ومع ذلك، خلع قميصه ووضع مسدساً على خصره وبندقية كالاشنيكوف على كتفه. وترك حقيبته حول خصره مفتوحةً ليبقي الذخائر في متناوله.

أمام الحمامات، كان راكبان ينتظران. وعندما فُتح الباب ووجدا نفسيهما أمام رجل عاري الصدر ومسلح، انقض الراكب الأول عليه وتمكن الثاني من الإمساك ببندقية الكالاشنيكوف، فأخرج الخزاني مسدسه وأطلق عليه النار واستعاد البندقية.

ولفتت الجلبة انتباه ثلاثة أميركيين كانوا في عطلة بينهم عسكريان. فانقضوا عليه وأخذوا أسلحته وسيطروا عليه بمساعدة ركاب آخرين. وتوقف القطار في محطة أراس حيث اعتقل المهاجم.

وقال الادعاء إنّ الخزاني فشل في ارتكاب مجزرة في القطار بسبب الذخائر المعطوبة والركاب الذين تدخلوا للسيطرة عليه.

وأشادت النيابة الثلاثاء بهؤلاء الركاب ووصفتهم بأنهم أبطال.