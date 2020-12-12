ويقترب عدد الوفيات بوباء كورونا في الولايات المتحدة، من تخطي حاجز 300 ألف وفاة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التصريح باستخدام لقاح كورونا الذي أنتجته شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، ومن المنتظر بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للقضاء على الوباء.

وكان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد نشر تغريدة مساء الجمعة على تويتر، جاء فيها: "إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ"، ووعد الأميركيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.