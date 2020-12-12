وقالت الشركة المطورة للقاح إن الحكومة طلبت في المجمل 200 مليون جرعة حتى الآن. وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة في الطلبية الأولى بحلول نهاية ديسمبر والباقي في الربع الأول من عام 2021.

وأبرمت الولايات المتحدة في أغسطس آب اتفاقية مع شركة موديرنا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل بمبلغ 1.5 مليار دولار مع خيار تأمين 400 مليون جرعة إضافية.

من المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية اجتماعا في 17 ديسمبر لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح.