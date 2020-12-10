واتصل عدد كبير من السكان المذعورين في بلدة موليكا، الهادئة عادة، بهاتف الطوارئ للإبلاغ عن الأصوات.

وقال أحد المتصلين وفقا لتسجيل المكالمة التي حصلت عليها محطة "إن بي سي" التلفزيونية: "يبدو الأمر وكأن قنبلة تم إسقاطها من طائرة"، فيما أفاد شخص آخر أنه "كان هناك انفجار هائل في مكان قريب".

وقال ثالث إن "هذا يحدث مرة في الأسبوع، أنه تقريبا يدمر منازلنا من أساساتها"، فيما أوضح آخرون أن "الانفجارات تحدث بشكل متقطع منذ أسابيع".

وأعلنت الشرطة المحلية أنها لا تعرف مصدر الأصوات، لكنها فتحت تحقيقا في الأمر.

وقال بريان زيك رئيس شرطة موليكا، لموقع "إن جيه" المتخصص في أخبار نيوجيرسي: "الأمر غامض في هذه المرحلة، ونحن نحاول حاليا تحديد منطقة الصوت".

وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن ضجيج صاخب، الثلاثاء، ومن المحتمل أن يكون ناتجا عن انفجار في موقع قريب تابع للحرس الوطني، لكن لا يبدو أن الانفجارات السابقة قد حدثت هناك".