وهبطت طائرة شحن في مطار بن غوريون تحمل عشرات الآلاف من جرعات لقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19 للتجربة على إجراءات النقل والتخزين على حد قول المسؤولين.

وقالت شركة تيفا للصناعات الدوائية الموزعة للقاح إن إسرائيل ستبدأ في طرحه يوم 20 ديسمبر.

وكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، على "تويتر" يقول: "سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقى التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين".

وكان نتانياهو قد قال في المطار لدى وصول الشحنة: "أؤمن بهذا اللقاح. ومن المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة".

ووافقت فايزر وشريكتها بيونتك الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بـ8 ملايين جرعة من اللقاح، الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها، الثلاثاء.

وطلبت إسرائيل كذلك لقاحات من شركتي مودرنا وأسترازينيكا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيفا في إسرائيل، يوسي أوفيك، إن اللقاحات ستصل بوتيرة أسرع خلال هذا الشهر، وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي "نتحدث عن كمية ضخمة تقدر بنحو 4 ملايين جرعة بحلول نهاية العام".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن التطعيم يستلزم جرعتين للشخص الواحد.

يذكر أن إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، سجلت 348968 إصابة و2932 وفاة بالمرض.