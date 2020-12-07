وكتب بومبيو على تويتر "ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة".

وأضاف ان "النتائج التي أعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".

ولا تعترف إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013.

وركز مادورو في حملته الانتخابية على العقوبات الأميركية التي تشمل حظرا نفطيا ساريا منذ أبريل 2019.

ودعي نحو 20,7 مليون فنزويلي الأحد لانتخابات برلمان جديد، لكن المعارضة طلبت منهم "البقاء في منازلهم".

ولن يعترف القسم الأكبر من المجتمع الدولي بنتائج هذه الانتخابات، وخصوصا أنه يدعم خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا واعترفت به ستون دولة تتقدمها الولايات المتحدة.