وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وأضاف وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر".

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.