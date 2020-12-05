وأوضحت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن الحادث في منجم دياوشويدونغ قرب مدينة تشونغتشينغ، الذي أدى إلى تسرب غاز قاتل، تسبب بمحاصرة 24 عاملا، الجمعة.

وعُثر صباح السبت على جثث 18 عاملا بالإضافة إلى ناج، وفق ما نقل التلفزيون عن قيادة فرق الإنقاذ.

ووقع الحادث في وقت كان العمال يفككون معدات تعدين تحت الأرض، في حين كان المنجم مغلق منذ شهرين.

وأُرسل محققون إلى المكان بهدف تحديد أسباب الحادث، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا".

ولقي 3 أشخاص حتفهم في هذا المنجم عام 2013، بحسب شينخوا.

وكثيرا ما تحصل حوادث في مناجم في الصين حيث لدى هذه الصناعة سجل حزين لجهة السلامة، ونادرا ما يتمّ تطبيق القواعد.

وتعرض منجم آخر قريب من تشونغتشينغ لحادث في سبتمبر الماضي، بعد أن تسبب حريق بانبعاث مستويات خطيرة من أكسيد الكربون، مما أسفر عن مقتل 16 عاملا.