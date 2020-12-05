ووقع الحادث قرب منطقة جواو مونليفادي في ولاية مينا جيرايس. وقد سقطت الحافلة التي كانت تقل 46 شخصا من أعلى جسر يسمى "بونتي تورتا"، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن سلطات الإنقاذ، الجمعة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادثة قد تكون ناجمة عن عطل في مكابح المركبة. وقد أسفرت الحادثة أيضا عن جرح 27 شخصا بينهم ثلاثة في حالm حرجة، جرى نقلهم بواسطة مروحية إلى مستشفى في بيلو هوريزونتي عاصمة الولاية.

وبيّنت تسجيلات مصورة نشرها عناصر فرق الإطفاء الحافلة مدمّرة بالكامل في قعر واد. وأظهرت الملاحظات الأولية من الخبراء أن السائق "فقد السيطرة على المركبة بعد عطل محتمل في المكابح".

وأشارت فرق الإسعاف في بيان إلى أن "السائق كان يصرخ بأن المكابح معطلة وبدأت الحافلة بالتراجع إلى الوراء ثم اصطدمت بعوائق حديد عند طرف الجسر".

ولفت البيان إلى أن "ستة أشخاص نجحوا في الخروج من الحافلة قبل سقوطها، بينهم السائق الذي لم يُحدَّد موقعه بعد"، موضحا أن ثلاثة من هؤلاء "لا يحتاجون عناية طبية".

وذكرت الجمعية الوطنية للنقل العام في تصريحات أوردتها الصحافة المحلية أن الشركة التي تعود إليها الحافلة ليست حائزة ترخيصا لنقل الركاب.

كما أن الطريق الذي وقع فيه الحادث هو الذي يشهد أكبر عدد من الحوادث القاتلة في كل أنحاء مينا جيرايس، وفق حاكم الولاية روميو زيما.

وفي 25 نوفمبر، أدى اصطدام بين حافلة وشاحنة قرب مدينة تاغاي في ولاية ساو باولو إلى سقوط 41 قتيلا وعشرة جرحى، أكثريتهم موظفون في شركة للنسيج.

وتشير تقديرات السلطات الفدرالية إلى أن 30 ألف شخص في المعدل قضوا سنويا بين 2015 و2019 من جراء حوادث مرورية في البرازيل.