وسجلت الولايات المتحدة أمس الخميس 213 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بالفيروس و2861 حالة وفاة، بحسب إحصاء لرويترز اعتمد على بيانات رسمية، كما يتنبأ خبراء بأن يتجاوز عدد حالات الوفاة 3000 حالة يوميا قريبا.

ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باستراتيجية جديدة على مستوى البلاد تفرض ارتداء الكمامات بأوامر رسمية في بعض المواقع ومنها المباني الاتحادية وخلال السفر بين الولايات، وذلك عندما يتسلم السلطة في نهاية فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب يوم 20 يناير.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الخميس: "في اليوم الأول من تنصيبي... سأطلب من الناس ارتداء الكمامات مئة يوم، ارتداء الكمامات فقط مئة يوم، ليس إلى ما لا نهاية".

ومضى قائلا: "أعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا إذا فعلنا ذلك. مع اللقاحات وارتداء الكمامات، تنخفض الأعداد إلى حد كبير".

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، عضو فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، الجمعة، إنه يتوقع حدوث قفزة أخرى في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أسبوعين أو ثلاثة من عطلة عيد الشكر الذي احتفل به الأميركيون يوم 26 نوفمبر.