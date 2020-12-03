وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الزلزال الذي ضرب على عمق 20 كيلومترا في الساعة 8:45 صباحًا (0545 بتوقيت غرينتش). وفقا لأسوشيتد برس.

وخلال العام الجاري تعرضت تركيا لهزتين قويتين - أحدهما ضرب مدينة إزمير الساحلية الغربية الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 117 شخصًا، والآخر في مقاطعة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

ولقى ما لا يقل عن 17 ألف شخص مصرعهم في زلزال قوى شمال غرب تركيا عام 1999.