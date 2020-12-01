قالت الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن إنها ستنظم حملة في انتخابات البرلمان الاسكتلندي في مايو 2021 للحصول على تفويض بإجراء تصويت على الاستقلال "في الجزء الأول من البرلمان الجديد"، والذي سيستمر من 2021 إلى 2025.

في خطاب أمام مؤتمر لحزبها الوطني الاسكتلندي - الذي عقد عن طريق الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا - قالت ستيرجن إن اسكتلندا لها الحق في اختيار الاستقلال، "إذا أرادت الغالبية منا ذلك".

وقالت في إشارة إلى حكومة المملكة المتحدة في لندن: "هذا الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لا يمكن ولن يخضع لحق نقض وستمنستر".

صوتت اسكتلندا للبقاء في المملكة المتحدة بهامش 55 في المائة مقابل 45 في المائة في استفتاء الاستقلال لعام 2014 الذي تم وصفه بأنه حدث يحدث مرة واحدة في الجيل.

يتطلب إجراء استفتاء ملزم جديد موافقة حكومة المملكة المتحدة، ويؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه سيصر على الرفض.

وقال المتحدث باسم جونسون جيمي ديفيز الاثنين "شعب اسكتلندا أجرى تصويتًا على هذا (في 2014) وصوتوا للبقاء جزءًا من المملكة المتحدة".

لكن الحزب الوطني الاسكتلندي التابع لستيرجن الذي يقود الحكومة في إدنبرة، يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غير الوضع من خلال سحب اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها. اختارت أغلبية ضئيلة من الناخبين في المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، لكن أغلبية كبيرة في اسكتلندا صوتت للبقاء.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الاسكتلنديين يفضلون الآن الاستقلال عن المملكة المتحدة، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا إلى تعزيز دعم الاستقلال في اسكتلندا.

تمت الإشادة على نطاق واسع بأسلوب الاتصال الهادئ والواضح الذي اتبعته ستيرجن أثناء الوباء، حيث قارنه الكثير بنهج جونسون الأكثر تعثرًا - على الرغم من أن الحكومتين البريطانية والاسكتلندية اتبعتا سياسات صحة عامة متشابهة إلى حد كبير، وشهد كلا البلدين ارتفاع عدد القتلى.

سجلت المملكة المتحدة بأكملها أكثر من 58 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

لم تقل ستيرجن ما الذي ستفعله إذا رفضت حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء، على الرغم من أن بعض النشطاء المؤيدين للاستقلال اقترحوا أن تسعى للحصول على حكم من المحكمة العليا في المملكة المتحدة.