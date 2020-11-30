وحددت الحكومة الأسبوع الماضي قيود السعر بأربعين يورو للفحوص بالمسحات العادية، و10 يورو للفحوص السريعة، لتخفض الأسعار الحالية بأكثر من النصف في معظم المختبرات، حسب ما أشارت وكالة "أسوشيتد برس".

وردا على ذلك، قالت الجمعية الطبية اليونانية إن الإجراء سيجبر العديد من المختبرات المستقلة على وقف تقديم فحوص كوفيد-19 لأنها ستكون مكلفة أكثر من اللازم، مما يزيد الضغط على خدمات الصحة التي تديرها الدولة.

وشهدت اليونان أعلى حصيلة يومية للجائحة في نهاية الأسبوع، وسجلت 121 حالة السبت، بينما ظلت حصيلة الوفيات 2321 وفاة بأكثر من ثلثي الوفيات وقع في نوفمبر.

وعلى صعيد منفصل، قالت الحكومة الاثنين إنها تبحث عن سبل للمساعدة في إضفاء الصفة التجارية على مشروع بحثي تشرف عليه الدولة يتضمن عدة جامعات ومختبرات أبحاث يونانية لإنتاج آلية فحص سريعة جديدة لفيروس كورونا.