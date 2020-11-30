كما ذكر جبرمكئيل في الرسالة نفسها أن قواته أسقطت طائرة عسكرية إثيوبية اليوم وأسرت قائدها، مشيرا إلى أن الطيار "كان في مهمة قصف".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي، الأحد، إنه جرى العثور على 70 مقبرة، بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية، في بلدة حميرا بإقليم تيغراي.

وعرض التلفزيون لقطات مصورة لمسؤولين يرتدون الزي العسكري أثناء سيرهم في حقل قال مذيع إنه ببلدة حميرا.

وتأتي كل هذه التطورات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الجيش سيطر على مقلي عاصمة إقليم تيغراي وأنهى العمليات العسكرية في الإقليم.

ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع، إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيغراي وتشديد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر.

وتحاول حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي هيمن على الحكومة المركزية من 1991 إلى 2018.

ويُعتقد أن الآلاف قُتلوا، كما فر قرابة 44 ألفا إلى السودان منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر.