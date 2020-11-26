وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة" وفق ما جاء في ملخص للحكم حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

من جهة أخرى، حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.

ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون قصفوا مواقع عدة لها رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكنجي ليل 15-16 يوليو 2016.

وحكم على غالبية هؤلاء المتهمين بالسجن مدى الحياة مع "ظروف مشددة" للعقوبة. ويشمل ذلك ظروف سجن أكثر صرامة وهي عقوبة حلت في الترسانة القانونية التركية مكان عقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004.

ويتهم إردوغان الداعية فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. ويقيم غولن الحليف السابق للرئيس التركي في الولايات المتحدة وهو ينفي أن يكون يقف وراء محاولة الانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تلاحق السلطات دونما هوادة أنصار غولن، وقد قامت بعمليات توقيف لا سابق لها في تاريخ تركيا الحديث.

وتجرى محاكمات أخرى مع عدد اكبر من المتهمين. فيحاكم 520 شخصا في إطار قضية على ارتباط مع نشاطات الحرس الجمهوري خلال ليلة الانقلاب الفاشل.

ودانت المحاكم حتى الآن نحو 4500 شخص الحكم على ثلاثة آلاف منهم تقريبا بالسجن مدى الحياة على ما تظهر الأرقام الرسمية.