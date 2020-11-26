وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون بمناسبة عيد الشكر: "أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وأضاف أنّ في الولايات المتحدة "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة (...) وبعد ذلك نحن نحترم النتائج"، لافتاً إلى أنّ "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر".

وناشد بايدن، الأميركيين باتخاذ خطوات للحفاظ على سلامتهم في ظل تزايد إصابات كوفيد-19، كما تعهد مجددا بجعل مكافحة الجائحة أولوية قصوى عند تولي المنصب رسميا في يناير.

وقال: "أؤمن دوما بأنكم جديرون بسماع الحقيقة من الرئيس. علينا إبطاء انتشار هذا الفيروس. ندين بذلك للأطباء والممرضين والعاملين بالخطوط الأمامية. ندين بذلك لمواطنينا".

وحث الأميركيين على التخلي عن التجمعات العائلية واستخدام الأقنعة الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف بايدن "أعلم أننا سنهزم هذا الفيروس وسنفعل ذلك" مع اعترافه بشعور الأميركيين بوطأة الجائحة، وقال: "ستعود الحياة إلى طبيعتها. أعدكم بذلك. سيحدث هذا. لن يستمر هذا للأبد".

وكان بايدن قد تعهد بجعل القضاء على كوفيد-19 أولوية قصوى بعد تولي الرئاسة في 20 يناير، متهما الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية بإثارة الذعر والاستسلام في مواجهة هذه الأزمة التي تهدد الصحة العامة.

وقال بايدن: "إذا نظرتم إلى تاريخنا سترون أن روح الأمة تجلت في أصعب الظروف، والآن نجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة شتاء قاس طويل".

ومنذ فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر يدعو بايدن إلى التماسك الوطني والمصالحة بعد انتهاء ولاية ترامب المضطربة، فيما لا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الاعتراف بالهزيمة ويسوق مزاعم غير صحيحة بأن الانتخابات سرقت.

وحث مسؤولو الصحة العامة الأميركيين على البقاء في منازلهم، الخميس، وتجنب التجمعات الكبيرة التي قد تساهم في انتشار المرض.

وتوفي أكثر من 260 ألف أميركي بسبب كوفيد-19 فيما تجاوزت محصلة الوفيات اليومية، الثلاثاء، الألفين لأول مرة منذ مايو.