أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، الأربعاء، أن سلطات الأمن أحبطت مخططات لهجمات إرهابية من جانب تنظيم "داعش" في منطقة موسكو.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن قوات الأمن فككت خلية متشددة واعتقلت شخصا خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع.
وكالات - أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، الأربعاء، أن سلطات الأمن أحبطت مخططات لهجمات إرهابية من جانب تنظيم "داعش" في منطقة موسكو.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن قوات الأمن فككت خلية متشددة واعتقلت شخصا خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن قوات الأمن فككت خلية متشددة واعتقلت شخصا خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع.